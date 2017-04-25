В Челябинской области молодые парни до смерти забили приятеля битой и спрятали труп в лесу

6 марта Челябинский областной суд вынес приговор трем жителям Пласта, их признали виновными в жестоком убийстве приятеля. В канун Нового года трое парней 20, 22 и 23 лет избили своего знакомого битой, вывезли в лес и присыпали труп снегом.

Как сообщается, инцидент случился в канун Нового 2017 года, 30 декабря в 2016. Тогда четверо парней распивали алкоголь в доме одного из них. Застолье привело к конфликту и двое парней, гостивших у приятеля, стали избивать хозяина дома. После того, как молодой человек лишился сил и перестал опираться побоям, его перетащили в машину третьего приятеля, который не участвовал в избиении, но находился с ними в одном доме.

Парни попросили своего друга отвезти избитого человека в лес. Тот, не смог отказать товарищам и согласился. По приезду в лес, те же два человека, что били парня в его доме, стали бить его снова. В этот раз они воспользовались бейсбольной битой, от ударов которой жертва скончалась.

Суд присудил двум парням, убившим товарища, 14 лет колонии и штраф в 5 миллионов, которые получат жена и мать убитого человека. Третий парень, отвозивший друзей в лес, получил 150 000 штрафного взыскания.