В Подмосковье малолетний ребенок устроил дебош в супермаркете

В Подмосковье в супермаркете "Пятерочка" в Химках малолетний ребенок устроил дебош прямо на кассе. Его мать никак не реагировала на сына, разбрасывающего и пинающего по магазину пластиковые корзины для продуктов, продолжая расплачиваться с кассиром.

В одном из супермаркетов "Пятерочка" в Химках произошел неприятный инцидент. Женщина, которая пришла в магазин вместе с малолетним сыном, никак не реагировала на безобразное поведение своего ребенка, когда он устроил дебош. Пока мать отдавала деньги за продукты, мальчик разбросал все пластиковые корзины для продуктов, которые стояли возле кассы. Этого ему показалось мало и он начал пинать их ногами.

У других посетителей и персонала супермаркета такое поведение мальчика вызвало недовольство, однако его мать оставалась невозмутимой. Она ни разу не взглянула в сторону своего ребенка и не делала ему никаких замечаний, вместо нее постарались это сделать другие покупатели. На все просьбы успокоить своего сына, женщина отвечала, что ее сын и так находится "на группе" и попросила оставить его в покое.

Беспредел прекратился только тогда, когда мать сложила все продукты в сумку и увела ребенка из супермаркета.

Посетители, которое засняли происходящее на телефон, опубликовали ролик в Сеть под названием "Яжемать и ее ребенок в магазине "Пятерочка". Пользователи социальных сетей осудили поведение женщины и отметили, что любая мать должна научить своего ребенка правилам поведения в обществе, несмотря на то, находится он "на группе" или нет.