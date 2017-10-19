В Новокузнецке пьяная женщина легла спать с телом убитой матери

В Кемеровской области в убийстве собственной матери обвиняется 31-летняя жительница Новокузнецка. По версии следствия, пьяная экс-заключенная после освобождения из тюрьмы поссорилась с матерью, убила ее ножом и легла спать рядом с трупом.

Как сообщила Светлана Киселева, замруководителя СО в Орджоникидзевском районе по Новокузнецку, подозреваемая в убийстве собственной матери находится под стражей. По данным следствия, инцидент случился 31 декабря 2017 года.

В тот день женщина, освобожденная после отбывания срока в тюрьме, решила употребить со своей матерью алкоголь. Во время застолья мать упрекнула женщину в том, что та не имеет работы и сидела в тюрьме. Услышанное обидело женщину и она стала спорить.

В итоге, обиженная нетрезвая дочь взяла нож и несколько раз ударил им свою мать. От травм пожилая женщина скончалась. Нетрезвая дочь не стала вызывать врачей и полицию, она легла рядом с телом мертвой матери и уснула.

По данным следствия, женщина отбывала срок за разбой. После освобождения она проживала в квартире своей матери, работу искать не стремилась. Более того, она регулярно распивала алкоголь и вела аморальный образ жизни. Сейчас она задержана, следствие продолжается.