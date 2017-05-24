В Ленинградской области педофил насиловал мальчика в общественной бане‍

В Ленинградской области педофил хотел изнасиловать мальчика в общественной бане и совершил в отношении него действия сексуального характер. Инцидент случился 24 февраля в Ивангороде, когда отец повел своего восьмилетнего сына в баню и не уследил за ним.

Сотрудники Главного управления МВД по Ленинградской области сообщают о случае, в ходе которого мужчина принуждал к оральному сексу восьмилетнего насиловал мальчика в общественной бане‍ Ивангорода. Согласно информации, которую они предоставляют, инцидент зафиксирован в районе Кингисеппа. Известно, что отец привел своего малолетнего сына в баню, чтобы вместе отдохнуть. В один момент он отошел, как уточняют некоторые СМИ, в раздевалку, и тогда к мальчику стал приставать 25-летний мужчина. Он хотел изнасиловать его и показывал свои половые органы, однако ему не удалось закончить начатое, так как вернулся отец ребенка.

Когда мужчина увидел, что к его сыну пристает педофил, он начал избивать обидчика. Хотя ему удалось сбежать, после заявления в полицию его удалось найти. Теперь он проходит как главный подозреваемый по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.