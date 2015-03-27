Опубликован разговор пилотов Ан-148‍ прямо перед падением

СМИ опубликовали разговор пилотов Ан-148‍, который состоялся у них прямо перед падением. Теперь известно точно, что перед катастрофой командир воздушного судна второй пилот очень ругались, спорили и вывести самолет из пике.

С момента, как в Подмосковье разбился большой пассажирский лайнер Ан-148‍, прошел уже практически месяц, однако точные причины произошедшего так и не установлены. Продолжаются процедуры по опознанию тел, а также расшифровке информации с бортовых самописцев. Так, накануне специалисты представили расшифровку разговора между пилотами прямо перед падением.

Из разговора становится понятно, что у пилотов датчики показывали разные данные. Скорее всего, второй пилот не включил подогрев своих, поэтому они показывали неверную информацию. Как передают СМИ, скорее всего, авария произошла именно из-за этого, так как в роковой момент он увел самолет вниз и увеличил скорость. Такая ситуация не оставила шансов на выживание ни для кого на самолете.