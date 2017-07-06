Житель Волжского попытался продать сотрудники полиции наркотики

В Волгоградской области жителя Волжского задержали за попытку продажи наркотиков сотрудникам полиции. Как оказалось, 31-летний мужчина решил продать около 13 грамм конопли.

Как стало известно, в ноябре прошлого году 31-летний житель Волжского обнаружил дикорастущий куст конопли и решил собрать с него "урожай". Дома он подсушил траву и начал искать покупателя на товар, причем, делал он это в интернете. Вскоре с ним на связь вышел покупатель, которому при встрече волжанин передал 13 грамм конопли.

Вместо денег ему на руки надели наручники и отвели в отделение полиции, ведь его покупателем оказался правоохранитель. При обыске в его кармане обнаружили еще 1,5 грамма наркотического вещества. Стоит отметить, что задержанный мужчина уже ранее привлекался к ответственности за распространение наркотиков, теперь же на него вновь завели уголовное дело, материалы которого уже были переданы в суд.