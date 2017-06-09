В Киеве кортеж Порошенко сбил пенсионера

6 марта, в районе 12:00 часов в Киеве, на перекрестке улиц Институтская и Шелковичная, кортеж президента Украины Петра Порошенко сбил пешехода-пенсионера. После аварии машина, сбившая человека, осталась на месте инцидента, остальная часть кортежа продолжила ехать.

Как сообщают СМИ, авария случилась в центре столицы Украины. Кортеж президента ехал по городу, когда один из автомобилей состава наехал на человека.

По данным, у пожилого пострадавшего есть травмы. На машине, которая сбила пешехода, остались вмятины. Очевидцы рассказали, что на месте происшествия остались следы крови, пострадавший нуждался в помощи медиков.

Пожилому пешеходу на голову наложили повязку. Также известно, что он не смог наступать на одну ногу. Прохожие рассказали, что столкновение случилось, когда машина из кортежа ехала на скорости примерно в 80 километров в час.

По данным, мужчина перебегал дорогу, когда регулировщик подавал запрещающий сигнал и выходить на дорогу было нельзя. От удара пожилого пешехода отбросило на пару метров, сообщили очевидцы. Детали инцидента уточняются.