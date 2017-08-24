В Индии отец "отучил" сына от просмотра порно ампутацией правой руки

В Индии отец, желая отучить своего сына от просмотра порно, отрубил ему руку мясницким тесаком. В настоящий момент отец арестован, а врачи пытаются спасти руку молодого человека.

В индийском городе Хайдарабад произошел страшный инцидент. 45-летний отец узнал, что его 19-летний сын стал часто смотреть порно и прибегать к самоудовлетворению, и пришел в бешенство. Он решил, что просмотр порно негативно влияет на самочувствие парня и его профессиональные достижения, потому ночью, пока сын спал, пробрался к нему в комнату и отрубил правую руку мясницким тесаком.

Пострадавшего молодого человека экстренно госпитализировали, медики пытаются пришить ему руку, однако отмечают, что полностью ее функции вряд ли удастся восстановить. Отец пострадавшего задержан, решается вопрос о его тюремном заключении.