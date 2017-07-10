Раскалённым утюгом пытали парня в Воронеже из-за похищенного котёнка‍

В Воронеже из-за похищенного котёнка‍ парня пытали раскалённым утюгом. Нападение произошло 1 марта, когда в квартире одного из домов на улице Ломоносова собралась компания молодых людей, многие из которых не были знакомы.

Сотрудники Главного управления МВД по Воронежской области сообщают о случае нападения, в ходе которого молодого человека пытали раскаленным утюгом. Примечательно, что одной из причин, почему он произошел, стал похищенный котенок.

Так, компания молодых людей собралась на квартире у двух девушек. Они рассказали своим друзьям, 23-летнему жителю Липецкой области и 27-летний жителю Нижнедевицкого района, что их 22-летний знакомый, который также присутствовал в помещении, однажды одолжил у них пять тысяч рублей и тогда же забрал котенка. Деньги он так и не отдал, и молодые люди решили отомстить парню. Они били его, забрали все ценные вещи, которые были при нем, и деньги. Также они пытали его раскаленным утюгом якобы из-за котенка, которого он похитил. Тем не менее, выгоду в этом они нашли только для себя, забыв о девушках и не вернув им средства.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту разбоя после того, как пострадавший обратился к ним с заявлением. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об их наказании.