В Москве перед 8 марта с оптовой базы похитили партию цветов

В Москве неизвестный прямо перед Международным женским днем похитил с оптовой базы Рижского рынка партию цветов. Отмечается, что злоумышленника сейчас разыскивает полиция.

Как стало известно, сегодня, 6 марта, в полицию обратился бизнесмен, который заявил о том, что с его оптовой базы на Рижском рынке похитили партию цветов. По некоторым данным, преступник каким-то образом пробрался на базу, забрался в помещение транспортного контейнера, украл цветы и вместе с ними скрылся.

В настоящий момент сотрудники полиции пытаются установить личность преступника, также выясняется, куда именно злоумышленник мог отправиться с ворованной партией цветов. Стоит отметить, что бизнесмен сейчас только устанавливает общий ущерб от похищения, потому не смог предоставить точные данные полиции.