В Подмосковье нетрезвая мать, лишенная прав на 6 своих детей, не заметила смерти 7-ого младенца

В Подмосковье женщина распивала алкоголь в вагончике-бытовке со своим ухажером и не заметила, как умер ее 5-месячный ребенок. До этого ее лишил прав на шестерых детей, смерть седьмого ребенка она, находясь в пьяном состоянии, попросту не сразу заметила.

Как сообщается, женщина имела шестерых детей, прав на их воспитание она лишилась из-за алкоголизма. После, она родила еще одного, седьмого ребёнка, которого почему-то у нее не забрали. Со своим 5-месячным ребенком она отправилась к своему другу, который живет в Подмосковье.

Товарищ-собутыльник многодетной матери живет в вагончике-бытовке, куда он пригласил свою гостью с ребенком. Родительница поставила коляску с младенцем в углу бытовки и не подходила к нему с ночи до самого утра.

Утром она заметила, что ее ребенок не дышит. Полиция предположила, что мальчик мог погибнуть от переохлаждения или от отравления бытовым газом. Также рассматривается версия о том, что младенец мог страдать от заболеваний, о которых мать ребенка даже не подозревала.

Сейчас труп младенца отправили на экспертизу, где будут установлены точные причины смерти малыша. Полиция ведет проверки и выясняет все обстоятельства происшествия. После расследования станет известна дальнейшая судьба матери, которая за распитием спиртного забыла о своем ребенке.