В Москве онколог угрожал пациентке ампутацией ноги, если она не заплатит 100 тысяч рублей

В Москве онколог угрожал женщине ампутировать ногу, если она не заплатит ему 100 тысяч рублей. Теперь медику предстоит провести за решеткой два года за вымогательство.

Как стало известно, в одну из столичных больниц обратилась женщина, у которой в ходе осмотра онколог обнаружил саркому ноги, то есть злокачественную опухоль мягких тканей. Врач посоветовал женщине перевестись в частную клинику, где он так же работал и заявил, что лечение обойдется ей в 100 тысяч рублей. Также онколог сообщил, что если женщина не заплатит ему денег, он не сможет спасти ее ногу и лично займется ампутацией.

Пациентка решила не спорить с врачом и согласилась заплатить денег, однако все же решила после клиники пойти не домой, а в полицию. Там она рассказала о произошедшем и уже на следующий день онколога арестовали. Суд вынес решение лишить врача свободы на два года за вымогательства от пациентки крупной суммы денег.