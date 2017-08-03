В Башкирии пьяная автоледи разгромила топором свою машину, спасая ее от эвакуации

В Башкирии пьяная автоледи разгромила топором свою машину прямо на глазах у малолетнего сына. Сделала она это для того, чтобы помешать инспекторам эвакуировать автомобиль.

Как стало известно, в Стерлитамаке 5 марта сотрудники ГИБДД остановили на дороге Daewoo Matiz, за рулем которого находилась пьяная женщина с ребенком. Инспекторы потребовали от женщины покинуть автомобиль и вызвали эвакуатор, однако из машины вышел только ребенок, его мать осталась там.

То, что произошло дальше, повергло автоинспекторов в шок. Автоледи достала топор и начала громить свой автомобиль. Она разбила боковые и лобовое стекла, начала бить по крыше и панели передач, все это время не выходя наружу к ребенку. На требования инспекторов прекратить беспредел женщина не реагировала, она не вышла даже тогда, когда ее сын испугался происходящего и начал плакать.

Вскоре все же приехал эвакуатор, женщину заставили выйти из машины, успокоили и провели разъяснительную беседу по поводу пьяного вождения.