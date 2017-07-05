На Кузбассе мужчина убил своего брата, который справлял нужду в горшки и сваливал все на кота

На Кузбассе в нанесении тяжких увечий, повлекших за собой смерть 60-летнего жителя Новокузнецка, подозревают его 47-летнего брата. По данным, пожилой мужчина справлял нужду в квартире родственника, прятал экскременты по цветочным горшкам, и обвинял во всем кота.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, предварительная версия расследования гласит, что пожилой мужчина, живший в квартире своего брата, отрицал туалеты и ленился посещать ванную комнату.

Живший у брата пенсионер, регулярно употреблял спиртное и отказывался справлять естественную нужду в туалете. Мужчина прятал экскременты по цветочным горшкам и в целлофановые пакеты. В содеянном он признаваться отказывался. «Последней каплей» стало то, что пожилой человек справил свою нужду прямо на пол и сказал, что во всем виновен кот, которого тот ранее обвинял в других своих действиях.

Брат не выдержал асоциального поведения мужчины и вступил с ним в ссору. В итоге, он взял палку и несколько раз ударил ею своего пожилого родственника, от ударов тот скончался. Имеются данные о том, что погибший мужчина был вменяемым и от умственных отклонений не страдал. По факту случившегося в полиции возбудили уголовное дело.