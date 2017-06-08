Украинец пытался проникнуть в Польшу, спрятавшись в туалете поезда

Гражданин Украины пытался проникнуть на территорию Польши, спрятавшись на украинско-польской границе в туалете поезда, ехавшего в Краков. «Туриста» с поезда сняли, за нарушения правил пересечения границы ему присудили выплатить штрафное взыскание.

Как сообщается, в феврале 2018 года мужчина, проживающий во Львовской области, спрятался в туалете поезда и хотел незаметно пересечь границу Польши, не предоставляя своих данных на пункте погранконтроля. Однако, его попытка был замечена и пресечена.

«Туриста», спрятавшегося в туалете поезда, сняли с вагона и отправили домой. Против него начали разбирательства, в ходе которых был назначен суд. На заседание мужчина не явился, но позже он составил заявление, где признал свою вину и просил о смягчении наказания.

Суд проанализировал все данные о происшествии и решил, что за попытку пересечь границу незаконным путем мужчина получит штрафное взыскание. Ему присудили минимальный размер штрафа, составляющий 1 700 гривен.