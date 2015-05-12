Отравленный шпион из Великобритании Скрипаль опасался за свою жизнь

Агентство The Daily Telegraph передает информацию о бывшем шпионе из Великобритании Сергее Скрипале, которого накануне отравили. Оказывается, за несколько дней до этого он обращался с подобными опасениями в полицию.

Западные СМИ продолжают освещать подробности, связанные с отравлением бывшего разведчика в России из Великобритании Сергея Скрипаля. Некоторые из них утверждают, что он знал о готовящемся покушении на его жизнь, а потому опасался за нее. Так, источники пишут, что за день до того, как произошел несчастный случай, Скрипаль обращался в полицию.

После того, как в России против отравленного шпиона возбудили уголовное дело в 2004 году, стало известно много подробностей о его жизни. Так, до 1999 года он служил в ГРУ, а после начал предпринимательскую деятельность. Позже, однако, его обвинили в госизмене, говоря, что с 1995 года он работал на Великобританию. Свою вину он признал, однако позже его удалось выменять на российских шпионов. Вчера же его нашли отравленным возле одного из ТЦ в Англии.