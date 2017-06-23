В Польше неизвестные избили украинца из-за национальности

В Польше неизвестные набросились на украинца и избили его из-за национальности. Об этом стало известно из сообщения представителей Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии.

Сегодня стало известно о происшествии в польском городе Вроцлав, которое имело место 2 марта в общественном транспорте. Согласно сообщению Центра мониторинга проявлений расизма и ксенофобии, двое неизвестных напали на украинца и жестоко его избили.

Прежде, они выкрикивали в его адрес оскорбительные фразы, связанные с национальностью потерпевшего. Кроме того, зачинщики драки настоятельно посоветовали украинцу возвращаться обратно на родину.

Правоохранительные органы намерены заручиться поддержкой всех возможных свидетелей происшествия.