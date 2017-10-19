В Петербурге две машины переехали девушку на пешеходном переходе

В Петербурге девушка серьезно пострадала в результате наезда на нее двух легковых автомобилей. ДТП имело место непосредственно на пешеходном переходе.

Сегодня, 5 марта, около 9 часов утра в Санкт-Петербурге две легковые машины переехали 27-летнюю девушку. Согласно сведениям, предоставленных сотрудниками правоохранительных органов, пострадавшая гражданка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, когда на нее наехал водитель автомобиля Hyundai Elantra.

После столкновения девушку отбросило на несколько метров, однако вслед за тем на нее наехала машина Kia Ceed с гражданкой 1995 года рождения за рулем. Дорожно-транспортное происшествие имело место на перекрестке Мебельной улицы и Мебельного проезда.

Родственники пострадавшей отмечают, что на данный момент она находится в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.