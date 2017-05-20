В Свердловской области мужчина решил съесть овчарку и забил ее колуном

В Свердловской области прокуратура возбудила против 32-летнего жителя Невьянска, который жестоко повел себя с животным, что привело к смерти питомца. В пьяном состоянии он убил овчарку, решив, что хочет употребить ее в пищу, орудием убийства мужчина выбрал колун и нож.

В прокуратуре по Свердловской области отметили, что подозреваемый в жестоком убийстве собаки своей вины отрицать не стал, против него возбуждено уголовное дело. Житель Невьянска обвиняется в жестоком обращении с животным, за преступление он может получить год тюрьмы или исправительные работы на аналогичный срок.

Сообщается, что 18 декабря 2017 года он и его приятели распивали алкоголь. Мужчина заметил, что по двору ходит среднеазиатская овчарка по кличке Тайсон. В пьяном состоянии он решил убить животное и съесть его.

Мужчина трижды ударил колуном по голове собаки. От ударов собака не умерла, она продолжала подавать признаки жизни. Затем, мужчина взял нож и перерезал им горло еще живой овчарки. В итоге, после долгих страданий, собака умерла. В прокуратуре отметили, что после всех увечий животное продолжало подавать признаки жизни и скончалось после продолжительного времени мучений.