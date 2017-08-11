В Самаре лжесотрудники Центробанка, обманывающие людей через Viber‍, получили приговор

Суд Самарской области вынес приговор лжесотрудникам Центробанка, которые совершали мошеннические действия через мессенджер Viber‍. Они отправляли случайным людям смс об оплате товара на портале Ozon.ru и просили срочно перезвонить, а позже выманивали деньги.

Следственный комитет Самарской области почти полгода расследовал дело мошенников, которые обманывали людей через Viber‍. Согласно информации, которую предоставляют его сотрудники, преступники не выбирали жертв, а отправляли смс с одинаковым текстом на случайные номера. Содержание его гласило, что пользователь срочно должен оплатить товар, который заказывал на портале Ozon.ru. Для решения проблемы ему советовали обратиться по указанному номеру.

Когда человек перезванивал, ему представлялись сотрудником Центробанка и долго беседовал. Целью разговоров было узнать номер его банковской карты, а также пин-код от нее. Как оказалось, доверчивых людей оказалось довольно много. В общей сложности лжесотрудники смогли выманить больше 650 тысяч рублей у своих жертв.