В Липецкой области отчим изнасиловал 10-летнюю падчерицу на Новый год. Это случилось 31 декабря 2014 года, когда мать девочки отошла в магазин. До сих пор жертва молчала, сообщают сотрудники регионального Следственного комитета.

Сотрудники Главного управления по Липецкой области сообщают о случае изнасилования несовершеннолетней отчимом в административном центре. Примечательно, что преступление произошло на Новый год с 2014 на 2015. Правда всплыла наружу, когда 14-летняя девочка проходила плановый медицинский осмотр у гинеколога. Врач выяснила, что девочка не девственница и сообщила об этом руководству школы. После этого мать девочки все же смогла выяснить, что ее изнасиловал бывший отчим, когда ей было 10 лет.

Несовершеннолетняя рассказала, что 37-летний мужчина взял ее силой, когда ее мать отошла по делам. После этого он приказал ей молчать о произошедшем, поэтому она боялась рассказать. Теперь в отношении отчима возбуждено уголовное дело, ему может грозить наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет.