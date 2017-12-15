В Петербурге труп младенца нашли в коробке из-под обуви

В Петербурге, недалеко от станции «Красные зори», была найдена коробка из-по обуви, в ней лежал труп новорожденной девочки. Полиция установила личность матери ребенка, ею оказалась 41-летняя женщина из Башкорстана.

Как стало известно, 4 марта прохожие нашли картонную коробку, присыпанную землей. В ней лежал труп новорождённой девочки, завернутый в простыню. Коробка лежала недалеко от станции «Красные зори», в Петродворцовском районе.

Полиция нашла мать ребенка и установила причины, почему она похоронила свою новорожденную дочь в обувной коробке. Как рассказала женщина, которая живет со своим сожителем, в Петербург она приехала из Башкорстана. 16 февраля она родила ребенка. Роды проходили дома, девочка родилась, утверждает женщина, мертвой. Два дня труп ребенка лежал в квартире, потом роженица и ее сожитель решили закопать младенца рядом с ЖД-станцией.

Установлено, что в период беременности женщина не становилась на учет и факт своей беременности она не фиксировала. Труп младенца направили на экспертизу, где специалисты установят, почему умерла новорожденная девочка. Полиция продолжает проверки.