В Санкт-Петербурге сотрудник Росгвардии зарезал бультерьера, которого пьяные хозяева выгуливали без намордника. Оказалось, что бойцовый пес набросился на коляску, в которой находился двухмесячный ребенок сотрудника Росгвардии.

Как стало известно, во Фрунзенской районе 35-летний мужчина прогуливался вместе со своей супругой и двухмесячной дочкой. Они заметили компанию пьяную людей, и сотрудник Росгвардии сделал замечание женщине, которая, оголив зад, намеревалась справить нужду в людном месте. Между соседями возникла ссора, однако ее прервал громкий лай и детский плач.

Как оказалось, соседский бультерьер, который находился на прогулке без намордника, начал прыгать на коляску с ребенком. Сотрудник Росгвардии несколько раз выстрелил в асфальт из травматического оружия, отпугнув собаку. В полицию сообщили, что на улице слышны выстрелы, и прибывшие на место происшествия правоохранители нашли там мужчину с окровавленным телом собаки.

Как рассказал сотрудник Росгвардии, после нападения на ребенка он отправил жену домой, а сам стал разбираться с пьяными соседями. В какой-то момент бультерьер вновь вмешался в ссору и ухватился зубами за руку мужчины. В результате, ему пришлось выхватить нож и убить собаку.

Соседи же заявили, что мужчина сам набросился на собаку, которая мирно бегала по улице. Однако в полиции больше поверили сотруднику Росгвардии, так как в момент допроса он был в трезвом состоянии и на его руке имеются следы от укуса, в то время как бойцовский пес разгуливал без намордника, а его хозяева были пьяны.