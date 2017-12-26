В Японии на жилой дом с неба рухнула деталь самолета

В Японии жителей города Нарита напугала металлическая деталь, которая, по некоторым данным, упала с самолета. Отмечается, что деталь от самолета упала на жилой дом.

Как стало известно, в ночь на 4 марта на жилой дом в городе Нарита рухнула металлическая деталь, весом примерно в один килограмм. Согласно сведениям, полученным от очевидцев, упавшая деталь может принадлежать пролетавшему над домом самолету, так как неподалеку от пострадавшего здания находится международный аэропорт.

Очевидцы отмечают, что в результате инцидента никто не пострадал, однако они теперь опасаются выходить на улицу, чтобы с неба на голову что-нибудь не упало.

В настоящий момент власти Японии разбираются в произошедшем и выясняют, на самом ли деле обнаруженная деталь принадлежит самолету.