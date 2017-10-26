В Петербурге водителя, сбившего ребенка, избили прохожие

4 марта в Петербурге на перекрестке Северного проспекта и улицы Есенина случилось столкновение двух машин, одна из которых вылетела на обочину и сбила ребенка. Прохожие избили виновника наезда на мальчика, об инциденте стало известно из местной группы «ВКонтакте».

Как сообщается в группе об авариях и происшествия Санкт-Петербурга, в районе 22 часов в Выборгском районе случилась авария. Женщина-очевидец случившегося происшествия назвала инцидент «трешем».

Так, на перекрестке улицы Есенина и Северного проспекта столкнулись два авто. В итоге, один автомобиль вылетел на территорию для пешеходов и наехал на ребенка. Как сообщает очевидец, мальчик в аварии пострадал и лежал на земле без движения.

Проходящие мимо люди решили самостоятельно наказать водителя, сбившего ребенка. Толпа прохожих избила мужчину. О том, насколько пострадал в аварии мальчик – не сообщается.

Известно, что на место происшествия выезжала полиция. Однако, официальных комментариев и пояснений об аварии в правоохранительных органах пока не давали. Как утверждают пользователи в комментариях под записью с сообщением об инциденте, мальчик после аварии попал в больницу.