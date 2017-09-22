В Ростове практически все школы закрыты из-за сообщений о минировании

В Ростове-на-Дону сегодня, 5 марта, многие ученики не смогли попасть в школу на занятия. Это связано с поступившими в полицию сообщениями об обнаружении бесхозного предмета в одном из учебных заведений Ростова.

Как рассказывают очевидцы в соцсетях, ранним утром в Ростове многие ученики не могли попасть на занятия, так как аноним сообщил полиции о минировании в одном из учебных заведений. Практически из всех школ города эвакуировали учеников, дети вместе с родителями около получаса ожидали на улице, пока в зданиях работали саперы.

В настоящий момент известно, что эвакуировали школы №№ 115, 94, 110, 46, 83, 77, 40, 109, 39, 27, 90, 92, 58, 66, 101 и лицей № 14. Сообщается, что учеников отправили по домам, вся первая смена в понедельник отдыхает. Ученики сообщают в социальных сетях, что пока неизвестно, нужно ли второй смене отправляться в школу.

Стоит отметить, что официальные службы в настоящий момент проводят проверку эвакуированных учебных заведений, однако представители МВД сообщают, что пока никаких поводов для паники нет.