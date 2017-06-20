Американка отругала грабителя за устроенный беспорядок

Пожилая американка из штата Юта отругала вооруженного грабителя за беспорядок, устроенный в её доме. Об этом сообщают местный телеканалы.

В феврале правоохранители сумели отыскать Александра Веласкеса, которого подозревали в стрельбе на территории соседнего города. Мужчину поймали, однако вскоре ему удалось вырваться из рук полицейских и укрыться в одном из частных домов поблизости. Внутри находились три человека. Двое благополучно покинули здание, однако 99-летняя Дорис Уосден не услышала угрозы и осталась внутри.

Предполагаемый злоумышленник начал говорить со старушкой, однако та пожаловалась на плохой слух. Осознав преклонный возраст женщины, он оставил её в покое и решил поискать что-либо ценное среди вещей, размещенных в шкафах. Заметив неаккуратность гостя, Дорис Уосден возмутилась устроенным беспорядком и сделала замечание. Она заявила, что родственники едва навели порядок перед её сотым юбилеем, и приказала незнакомцу прекратить.

Александр Веласкес опешил, однако вскоре завязал с будущей именинницей душевную беседу. В это время сотрудники полиции пытались уговорить молодого человека отпустить заложницу. Однако это по неведению удалось сделать самой Дорис Уосден. Опасность ситуации она осознала лишь постфактум.

В итоге подозреваемый предпринял попытку сбежать на угнанном автомобиле, взятом в гараже. Однако силовики остановили его во время выезда. Сейчас Александр Веласкес обвиняется в ряде преступлений.