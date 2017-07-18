В Петербурге школьники сняли опасную поездку на метро

В Санкт-Петербурге школьники сняли на камеру опасную поездку на городском метро. Видеозапись они опубликовали в социальных сетях.

Несколько подростков помешали закрыться дверным створкам вагона на станции "Комендантский проспект". В итоге поезд отправился в путь, невзирая на открытые двери, которые мальчишки продолжали удерживать. Стоит отметить, что никто из других пассажиров не сделал им замечание и не пытался остановить.

Местные СМИ подчеркнули, что такие нарушения техники безопасности являются административным преступлением и караются штрафными взысканиями. По тем же правилам ТБ машинист поезда был обязан затормозить поезд, чтобы не подвергать людей опасности.