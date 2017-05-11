В Пензенской области Ford травмировал двух сотрудников ГИБДД

4 марта в Пензенской области водитель за рулем автомобиля Ford травмировал двух сотрудников ГИБДД. Так объявили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Автокатастрофа случилась примерно в 9:00 на федеральной дороге "Урал". Неподалеку от села Кошелевка Спасского района легковушка врезалась в автомобиль ДПС ВАЗ-2114 с включенными проблесковыми маячками. От столкновения патрульная машина сильно ударила дорожных инспекторов, которые занимались состоявшимся накануне ДТП.

По версии правоохранителей, управлявший иномаркой 30-летний мужчина не рассчитал воздействие погоды и потерял контроль на своим транспортом. В результате полицейские получили повреждения и госпитализированы в медицинское учреждение. Подробности и причины ситуации выясняются.