В Бангладеш голого любителя порно задержали после нападения на бортпроводницу

3 марта в столице Бангладеш служба безопасности задержала голого мужчину, который смотрел порно и напал на бортпроводницу. Об написали в газете Straits Times.

Непристойным поведением отличился пассажир самолета, летевшего из Куала-Лумпур в Дакку. Свидетели рассказали, что молодой человек примерно 20 лет начал смотреть на борту порнографические материалы и перемещаться по салону раздетым. Мужчина проявил агрессию к персоналу авиакомпании, который пытался его образумить. Из-за неадекватных действий другим пассажирам и сотрудникам пришлось обездвижить нарушителя.

После посадки в Дакке охрана доставила его в здание аэропорта, где предполагаемого преступника задержала полиция. Издание Star выяснило, что инцидент спровоцировал студент, учащийся в одном из университетов Малайзии.