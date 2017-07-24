В Малайзии голодный слон зашел подкрепиться в школьную столовую

В Малайзии оголодавший слон пробрался в помещение школьной столовой с целью подкрепиться. Об этом стало известно изданию Daily Mail.

Свидетели зафиксировали на камеры чрезвычайное событие в округе Сабах, расположенном на северо-востоке страны. Крупное животное вошло в столовую, немного походил у столов и ушел прочь.

Всё это время присутствующие дети и сотрудники провели, укрывшись под столами. Слон не причинил никакого вреда. Кто-то и спрятавшихся людей сумел снять его похождения на камеру. Удалось ли животному добыть себе пропитание - неизвестно.