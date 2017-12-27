В подмосковном лесу подросток замерз насмерть после распития спиртного

В подмосковном лесу подросток замерз насмерть после предполагаемого распития спиртных напитков. Об этом 4 марта уведомили в пресс-службе регионального ГСУ СК РФ.

16-летний молодой человек найден мертвым в лесном массиве Мытищинского района без признаков убийства. Правоохранители предполагают летальное обморожение, однако достоверную причину смерти предстоит выяснить судмедэкспертам.

По версии следователей, четверо школьников из Москвы решили отметить день рождения у под лесными деревьями рядом с деревней Нагорное. Через время двое участников группы покинули мероприятие. Вскоре оставшимся стало плохо. Девушка отправилась за помощью, а юноша остался и смертельно переохладился.