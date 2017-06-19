Москвич получил штраф из Армавира, но он там никогда не был

45-летний житель Москвы получил штраф за употребление напитков, содержащих алкоголь, в общественном месте. Его обескуражило то, что штраф ему прислали из Армавира, в который он никогда не приезжал.

Александру Яковлеву прислали протокол, из которого следовало, что мужчина должен уплатить штраф за административное правонарушение в количестве 500 рублей. Бумага была подписана заместителем начальника полиции Армавира. Было указано, что Александр пил пиво на улице Каспарова 16 декабря ушедшего года.

Мужчина утверждает, что в этот день он находился в Зеленограде и никаких спиртных напитков не употреблял. А в данном регионе России он никогда не был и не планировал туда приезжать. Яковлев собирается подать в суд на полицию Армавира, чтобы восстановить справедливость и снять с себя необоснованный штраф.

На данный момент началась проверка представителей власти на предмет фальсификации документа. Напомним, что это не первый случай, когда правоохранительные органы Краснодарского края обвиняются в подобных действиях.