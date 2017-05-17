Друзья рассказали о госпитализации Гребенщикова в Петербурге

3 марта музыкант Бориса Гебенщикова госпитализировали в Санкт-Петерубургскую клинику. Об этом рассказали друзья и знакомые знаменитого музыканта.

Товарищ, режиссер и сооснователь движения "Митьки" Виктор Тихомиров рассказал, что Борис Гребенщиков попал в больницу ранним субботним утром. Его поместили в реанимацию, однако пациент сохраняет сознание. Виктор Тихомиров сослался на общих знакомых и добавил, что врачи диагностировали воспаление легких. Однако городские СМИ предполагали, что у Бориса Гребенщикова снова обострились проблемы с сердцем.

Виктор Тихомиров подчеркнул, что нахождение популярного исполнителя в больнице имеет явные плюсы. Ведь в стенах медучреждения Борису Гребенщикову окажут квалифицированную помощь, которой он мог бы не дождаться во время гастрольного тура или даже у себя дома. Медики сделают всё необходимое, чтобы не ухудшить его состояние.

Виктор Тихомиров отметил, что уже помолился за здоровье своего друга и даже заказал церковную службу по этому поводу. Максим Ландэ, директор группы "Аквариум", поблагодарил журналистов за беспокойство и также посоветовал попросить скорейшего выздоровления Бориса Гребенщикова в молитвах.