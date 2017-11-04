В США двух парней отправили в тюрьму за убийство котёнка

В США два живодёра издевались над котёнком, в итоге замучив его до смерти. За это решение окружного суда они отправились на несколько лет в тюрьму, как сообщает VistaNews.

Стоит отметить, что только на лишении жизни живодёры не остановились. Мучители ездили на грузовике, к котором сзади был привязан котёнок. Животное выжило, и тогда они решили его убить, причём публично. В Сети один из извергов выставил ролик, написав, что если люди хотят, чтобы котёнок не умер, они должны купить ему пиццу. Однако никто не согласился на это.

Котёнок скончался, а вот издевательство над ним из-за публикации в Сети заметили сотрудники правоохранительных органов. Вместе с данным случаем, молодые люди совершили и другие преступления, потому общий срок одного из них составил 7 лет, а второго – 9. Активисты из организаций по защите, отреагировав на эту историю, призвали людей заботиться о братьях наших меньших, отмечая, что в ином случае не может быть и речи о действительно цивилизованном мире.