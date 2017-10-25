В США студент застрелил родителей в университете из пистолета полицейского

2 марта в США студент застрелил родителей в Центральном Мичиганском университете из пистолета отца, служившего полицейским. В субботу Билл Йигли, глава полиции вуза, поделился подробностями на пресс-конференции.

По информации правоохранителей, 19-летний темнокожий молодой человек по имени Джеймс Эрик Дэвис атаковал отца и мать в пределах университетского общежития в городе Маунт-Плезант. Родители прибыли к своему сыну после сигнала администрации. Сотрудники университета заметили странное поведение студента и заподозрили его в употреблении наркотических средств. При попытке забрать юношу возникла ссора, в итоге которой он достал отцовский пистолет и начал стрелять.

Билл Йигли не стал раскрывать подробности, каким образом огнестрельное оружие оказалось в руках подростка. Полицейский заявил, что пистолет зарегистрирован на отца, однако не пояснил, является ли он служебным.

Правоохранитель добавил, что после происшествия Джеймса Дэвиса 16 часов искали около сотни полицейских. В итоге парня задержали без сопротивления. По словам Билла Йигли, подозреваемый вел себя странно и сейчас госпитализирован по надзором властей.