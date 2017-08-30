В Цумадинском районе Дагестана объявили режим КТО
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4 марта в Цумадинском районе Республики Дагестан силовики объявили режим КТО. Об этом уведомили в республиканском оперативном штабе НАК.

 По информации источника, контртеррористические меры ввели в 4 часа утра по московском времени. Причиной стала необходимость спецслужб разыскать боевиков радикальной группировки, а также их сторонников в регионе.

На время действия особого положения в пределах района будут действовать некоторые ограничения для местных жителей и приезжих.

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Александр Лубяной
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