В Цумадинском районе Дагестана объявили режим КТО

4 марта в Цумадинском районе Республики Дагестан силовики объявили режим КТО. Об этом уведомили в республиканском оперативном штабе НАК.

По информации источника, контртеррористические меры ввели в 4 часа утра по московском времени. Причиной стала необходимость спецслужб разыскать боевиков радикальной группировки, а также их сторонников в регионе.

На время действия особого положения в пределах района будут действовать некоторые ограничения для местных жителей и приезжих.