В Бразилии уборщица прогнала водой вооруженного грабителя

В Бразилии уборщица прогнала вооруженного грабителя, окатив водой. Такая запись с камер наблюдения появилась в YouTube.

На ролике видно, что две сотрудницы магазина начали уборку помещения. Одна из них пошла в зал, пока её коллега набирала воду из раковины. Внезапно в заведение вошел мужчина в кепке. Он начал грозить присутствующим пистолетом, отчего женщина из зала опешила и отошла.

Однако бойкая работница с ведром не испугалась и одним резким движением выплеснула содержимое ведра в сторону грабителя. Мощная струя воды, судя по всему, злоумышленника даже не задела, но смелость несостоявшейся жертвы заставила его в спешке убежать из магазина. Уборщица посчитала, что этого недостаточно, а потому схватила швабру и бросилась догонять преступника.

Пользователей видеохостинга впечатлил поступком женщины. Они нисколько не сочувствовали грабителю и даже выразили надежду, что воду в ведро набирали горячую.