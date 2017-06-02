Жительница Ростова лишилась домашнего сыра, пойдя в супермаркет «Ашан»

Жительница Ростова-на-Дону лишилась армянской домашней брынзы, пойдя в супермаркет «Ашан». По словам женщины, кусок был в сумке, из-за чего местная охрана посчитала, что дама его украла, как сообщает VistaNews.

Жительница Ростова отметила, что изъятием армянской домашней брынзы занимались сразу три работника «Ашана». Они заявили, что такой же продукт есть в супермаркете, а потому перед ними воровка. Однако внешне сыр не напоминал производственный, это был небольшой кусок без какой-либо маркировки. Женщина подчеркнула, что произошло это, когда она расплачивалась на кассе. Тогда одного из охранников «Ашана» почему-то очень заинтересовала её сумочка, и он попросил открыть её, чтобы посмотреть, что внутри. Жительница Ростова согласилась, ни о чём плохом не думая. Однако закончилось всё изъятием куска домашней армянской брынзы.

Тем не менее женщина не стала поднимать шум, потому что очень устала после работы, да и сыр не стоил дорого. В Сети, однако, люди были возмущены поступков работников «Ашана», называя их «мошенниками» и вспоминая свои неприятные случаи, связанные с этим супермаркетом.