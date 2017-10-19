В ХМАО затравленный пятиклассник ранил ножом одноклассницу

В ХМАО затравленный сверстниками пятиклассник ранил ножом свою одноклассницу. Об этом сообщают региональные СМИ при частичном подтверждении пресс-службы ОМВД Советского района.

Предполагается, что группа школьников начали оказывать на мальчика психологическое давление. После какого-то предела у него произошел нервный срыв. С желанием избавиться от издевательств и отомстить обидчикам ученик пятого класса схватился за нож и ударил первого на своем пути.

Ей как раз и оказалась пострадавшая. Медики госпитализировали её с ранением в брюшной полости. Внутренние органы девочки не пострадали, а её жизнь вне угрозы. Сейчас обстоятельства происшествия проверяют следователи. Они опрашивают сотрудников учебного заведения, учеников и родителей. В социальных сетях о предполагаемом напавшем отзываются хорошо и отмечают, что он из благополучной семьи.