"Древнее захоронение": в Кирове коммунальщики отыскали старые могильные плиты

В Кирове коммунальная служба раскапывала водопровод и наткнулась на древние могильные плиты. Об этом рассказал местный житель Константин Кропанев.

Сотрудники МУП "Водоканал" рыли землю для проведения технических работ на улице Комсомольской. Примерно на глубине в 1,5 метра они отыскали несколько надгробных плит и извлекли их из ямы. Предметы временно оставили рядом с раскопками, прикрыв сверху снегом.

Констатин Кропанев утверждает, что сообщил об археологическом открытии Антону Касанову, эксперту в области истории. Тот передал информацию Вятской Епархии. Священнослужители согласились забрать свидетельства древних захоронений.

Кировские СМИ отмечают, что до революции в зоне находки никаких кладбищ не было. Предполагается, что большевики разоряли кладбища, забирали могильные камни и клали их в качестве укрепляющего материала при строительстве дорог.