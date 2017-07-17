В Санкт-Петербурге учительница совратила девятиклассника на дому

В Санкт-Петербурге 35-летнюю учительницу подозревают в совращении ученика девятого класса во время занятия у него дома. Об этом городским СМИ рассказали представители Следственного комитета.

Мать 15-летнего подростка обратилась к сотрудникам ведомства с заявлением на преподавателя, якобы, вступившей в половые отношения с её сыном. Она рассказала, что мальчик получает среднее образование в частной школе. При этом некоторые учителя занимаются с ним дома в оговоренное время.

По информации правоохранителей, во время очередного урока подозреваемая намеренно склонила своего ученика к половому акту. Теперь против неё возбудили уголовное дело за секс с человеком, младше 16 лет, и за развратное поведение.

Стоит отметить, что по сведениям региональных журналистов, предполагаемое преступление состоялось в апреле прошлого года. Мама жертвы подала заявление спустя полгода - в ноябре. А само дело начали вести накануне Нового года. Несмотря на длительное расследование, сотрудники СК пока не могут предъявить обвинение.