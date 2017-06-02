Житель Нижнего Новгорода распространил порнографию с экс-женой

Жителя Нижнего Новгорода подозревают в распространении порнографических материалов с изображением бывшей жены. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации следователей, 50-летний горожанин поругался с экс-супругой и решил отомстить, посягнув на неприкосновенность её личной жизни. Предполагаемый злоумышленник отправил обнаженные фотографии начальнику женщины. После этого нижегородка заявила на бывшего избранника и потребовала наказать его по закону.

Для правоохранителей сложность в расследовании представляет тот факт, что на откровенном снимке не видно лица "модели". Женщина узнала свои фотографии, однако руководитель этого сделать не смог, потому что никогда не видел свою подчиненную в неодетой. Предполагается, что личность, зафиксированную на фотографии, можно опознать по анатомическим деталям. Для этого потребуется специальная экспертиза. В Следственно комитете решается вопрос о возбуждении дела. Стоит отметить, что если экспертиза признает снимок порнографическим - подозреваемого могут обвинить в незаконном обороте таких материалов.