В Омске общественника избили после конфликта с управляющей компанией

В Омске общественного деятеля Сергея Мухина избили после конфликта с местной управляющей компанией. Пострадавший рассказал об инциденте городским СМИ.

Накануне общественник подал судебный иск на предприятие, занимающееся жилищными вопросами. В марте он остановил свой автомобиль возле суда и заметил в окно двух слесарей, работающих в фирме, которая стала судебным оппонентом. Мужчины демонстрировали ему оскорбительные жесты.

Сергей Мухин вышел из салона и поинтересовался причиной поведения рабочих. В ответ на это соперники прибегли к угрозам: поймать и оторвать голову. После этого один слесарь схватил Сергея Мухина за верхнюю одежду, а другой - незаметно ударил. Эти действия спровоцировали драку. По словам пострадавшего, днем ранее он оказался в аналогичной ситуации. За тем исключением, что общественник не покинул свою машину, опасаясь шестерых потенциальных агрессоров.

Он уже направил заявление правоохранительным органам. Теперь правоохранители намерены проверить обстоятельства произошедшего, а также изучить связь предполагаемого нападения с длящимся судебным процессом.