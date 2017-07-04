Под мурманском девочка 1,5 лет спасла маму от упавшей с крыши лавины

1 марта в Мурманской области девочка 1,5 лет спасла свою маму от лавины, рухнувшей с крыши. Об этом рассказали представители регионального СУ СК.

Инцидент произошел в посёлке Видяево и зафиксирован на камеры наружного наблюдения. На кадрах две женщины разговаривают рядом с входом в здание администрации, как утверждают источники, четырехэтажного. В процессе беседы малышка взяла маму за руку и начала отводить немного назад. Женщина поддалась и отошла на несколько шагов. А спустя мгновение на это место рухнула основной объем свалившейся сверху снежной массы. Вторую собеседницу свалило на землю и слегка припорошило снегом, однако она сумела подняться. Испуганная мать подняла упавшую в сугроб дочку и поспешно ушла из кадра.

В пресс-службе Следственного комитета отметили, что пострадавшую с ребенком вскоре привезли в лечебное заведение. Медики провели осмотр и сообщили, что угрозы здоровью нет. В настоящее время следователи проверяют причины и обстоятельства обрушения. Они беседуют с ответственными чинами, изучают документацию о порядке уборке крыш от осадков. Вскоре специалисты примут решение, ориентируясь на собранные факты.