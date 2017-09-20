В Краснодаре начинкой для ватрушек служит пластик

В Краснодаре мужчина в обеденное время решил перекусить ватрушками. Однако внутри выпечки от ООО «Хлебозавод Юг Руси» нашёлся ещё и белый пластик, кроме творога, как сообщает HotGeo.

Во «ВКонтакте» возмущённый потребитель показал фотографии, где хорошо видна та самая оплошность производителей. Предполагается, что пластик перепутали с творогом из-за цвета. Однако жители Краснодара всё равно назвали такой поступок пекарей халатным.

Они отметили, что ватрушка могла попасть в руки к детям, а там уже не известно, какие проблемы со здоровьем это вызвало бы. Некоторые интернет-пользователи выразили уверенность, что нужно проверить ООО «Хлебозавод Юг Руси» на предмет других подобных оплошностей.