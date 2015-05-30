В США экстренно госпитализировали рэпера Рика Росса

2 марта в США в срочном порядке госпитализировали популярного рэпера Рика Росса. Об этом пишут американские издания.

По информации USA Today, музыкант самостоятельно дозвонился в экстренную службу с просьбой о помощи. Источники уточнили, что во время телефонного разговора ему было трудно дышать. Медики предполагают, что причиной плохого самочувствия знаменитого пациента могут быть сердечно-сосудистые и респираторные недуги.

Таблоид TMZ со слов инсайдеров пишет, что Рика Росса подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Аналитики отметили, что принятые меры свидетельствуют об угрозе сердечного приступа. В то же время родственники рэп-исполнителя в беседе с журналистами упорно отрицают сведения о том, что Рик Росс попал на лечение в клинику.