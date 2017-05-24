В Москве сгорел Geländewagen охраны Тимати

В Москве после ДТП сгорел Geländewagen, на котором, предположительно, ездит охрана рэп-исполнителя Тимати. Очевидцы опубликовали видеоролики с места происшествия на Telegram-каналах 3 марта.

По предварительной информации, черный Mercedes попал в автомобильную аварию неподалеку от Даниловского рынка. На улице Мытной автомобиль столкнулся с Volkswagen. Очевидцы подозревают, что виновником инцидента стал водитель Volkswagen, подрезавший Geländewagen. На месте пожара работали отряды МЧС. Столичные СМИ из собственных источников сообщают, что один из охранника рэпера пострадал и был госпитализирован. Сама же иномарка сгорела до остова.

Руководитель PR-службы Тимати Максим Задорнов заявил, что пока не располагает такой информацией. Он пообещал сообщить подробности через несколько часов. Тем временем журналистам удалось получить видеозапись происшествия.