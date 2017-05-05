Жителей Индонезии шокировал теленок с "кошачьей мордой", который родился в Восточной Яве. Об этом стало известно изданию Daily Mail.

В деревне Пендил корова родила дитя с очень необычной мутацией черепа. Местное население удивляет странным образом деформированная голова, которая делает теленка похожим на кота. Люди отмечают, что мордой новорожденный походит на представителя персидской породы.

Сначала теленок-кот испугал индонезийцев. Однако вскоре он стал местной знаменитостью. К хозяевам нередко приходят туристы, которые желают сфотографироваться с мутантом. Им разрешают даже напоить животное из бутылочки. Популярность аттракциона продолжает расти.