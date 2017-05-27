16-летняя жительница Миасса найдена мертвой после группового секса

1 марта в Челябинской области 16-летнюю жительницу Миасса нашли мертвой после группового секса. Об этом сообщили знакомые пишут в соцсети "ВКонтакте".

Тело девушки обнаружили у подъезда жилого дома на улице Октября со сломанными ногами. Свидетели опубликовали фотографию тела в сообществе, после чего в комментариях откликнулась мама погибшей. Проверкой инцидента занимается региональный Следственный комитет. Предполагается, что смерть наступила после падения с большой высоты.

Подруга погибшей рассказала СМИ, что накануне происшествия подросток страдала от любви к своему молодому человеку. Парень томил её частыми расставаниями и примирениями. Девочка очень переживала и причиной действий возлюбленного мнила недостатки своей внешности.

Другие знакомые поведали, что после очередного разрыва студентка колледжа решила развеять тоску на вписке со сверстниками. Во время мероприятия она выпила и занялась сексом с двумя партнерами. Друзья отмечают, что после этого поступка покойная сильно переживала и, вероятно, впала в депрессию. Это было отчетливо заметно по перемене её настроения.